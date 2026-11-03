Ranji Trophy: मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी से बैकफुट पर महाराष्ट्र, 150 रन के भीतर गंवाए 8 विकेट

बंगाल ने विकेट-कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के अर्धशतक से पहली इनिंग में 143 रन बनाए थे। अभिषेक पोरेल ने 54 रन बनाए थे। उनके अलावा बंगाल के लिए प्रदीप्ता प्रमाणिक ने 31 रन, सुदीप घरामी ने 19 रन और अभिमन्यु ईश्वरन ने 10 रनों का योगदान दिया है। बंगाल की खराब बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके छब बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सके। महाराष्ट्र की ओर से प्रदीप ढाडे और तनय सांघवी ने 3-3 विकेट लिए, जबकि राजवर्धन हैंगरगेकर और सिद्धेश वीर ने 2-2 सफलता अर्जित की।