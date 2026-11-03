Women’s ODI Rankings: भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने लगाई लंबी छलांग, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर टॉप-10 में बरकरार

साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज तीसरे नंबर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी, फोबे लिचफिल्ड और एश्ले गार्डनर क्रमशः चौथे, 5वें और छठे नंबर पर बरकरार हैं। न्यूजीलैंड की मैडी ग्रीन 7वें और इंग्लैंड की नैट-साइवर ब्रंट 9वें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी 10वें नंबर पर काबिज हैं। न्यूजीलैंड के अमेलिया केर एक पायदान के सुधार के साथ 15वें नंबर पर काबिज हो गई हैं।