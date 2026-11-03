NZ vs IND: पहले वनडे में भारत की ताकत बढ़ाएंगे रोहित-कोहली, जानें कैसी होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

न्यूजीलैंड और भारत के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को खेला जाएगा। (Photo- X/@BCCI)
New Zealand vs India, 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। टी20 इंटरनेशनल सीरीज 3-2 से जीतने के बाद भारतीय टीम की नजर वनडे सीरीज में भी जीत से शुरुआत करने पर होगी। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से टीम इंडिया को मजबूती मिलेगी। वहीं भारतीय टीम शुरुआती तीन वनडे मैचों में शुभमन गिल की कप्तानी में उतरेगी। सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी से टीम का अनुभव बढ़ेगा।
संभावना है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे। विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं। केएल राहुल विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, नमन धीर को भी प्लेइंग-11 में जगह मिल सकती है।
जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण बाहर हैं। ऐसे में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभाल सकते हैं। आकिब नबी को भी मौका मिलने की उम्मीद है। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल अहम होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी भी गेंद और बल्ले से टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
मेजबान न्यूजीलैंड को सीरीज से पहले चोट के कारण तीन बड़े झटके लगे हैं। रचिन रविंद्र और मार्क चैपमैन पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टिम सीफर्ट और हेनरी निकोल्स को टीम में शामिल किया गया है। वहीं मंगलवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक, ईडन पार्क में अभ्यास सत्र के दौरान कैच लेने की कोशिश में डेवोन कॉनवे की मैट हेनरी से टक्कर हो गई थी। डेवोन कॉनवे को चोट लगी। भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में उनके खेलने की संभावना कम है। मिचेल सैंटनर टीम की कप्तानी करेंगे।
ईडन पार्क में भारत का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां 11 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उसे सिर्फ चार में जीत मिली है। साल 2022 में पिछले दौरे पर भी भारतीय टीम को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में रोहित और कोहली की वापसी के बीच भारतीय टीम इस बार पुराना रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी।
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव।
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेट-कीपर बल्लेबाज), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेट-कीपर बल्लेबाज), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी।
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