NZ vs IND: भारत-न्यूजीलैंड ODI सीरीज में इन 5 खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी नजरें

IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा। भारतीय टीम इस दौरे पर सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। इसके साथ ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को भी परखना चाहेगी। इस सीरीज में कई बड़े नाम मैदान पर दिखाई देंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के पास अपने रिकॉर्ड बेहतर करने का मौका होगा। वहीं, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देना चाहेंगे। युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी चर्चा में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं, इन खिलाड़ियों के बारे में जिन पर रहेगी सभी की नजर।