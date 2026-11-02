IND vs NZ: न्यूजीलैंड में विराट कोहली हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि, दांव पर अर्धशतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने 7 शतकीय पारियां खेली हैं और 1897 रन बनाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 1750 रन बनाए हैं और पांच शतक लगाए हैं। हालांकि, उन्होंने 8 अर्धशतक भी लगाए हैं। विराट कोहली के नाम 10 अर्धशतक भी हैं। विराट कोहली इस सीरीज में 2 अर्धशतक और लगा देते हैं तो वह भारत-न्यूजीलैंड सीरीज में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड केन विलियमसन के नाम है। इसी साल 12 जून को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले विलियमसन ने 31 मैचों में 11 अर्धशतक लगाए हैं।