IND vs NZ ODI Series: क्या रोहित शर्मा बनेंगे 400 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज? विराट कोहली भी रच सकते हैं इतिहास

Rohit Sharma Virat Kohli in IND vs NZ ODI Series: न्‍यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय टीम ने टी20 सीरीज 3-2 से जीतकर शानदार शुरुआत की है। अब भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। जहां शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेलेगी। इस सीरीज में एक बार फिर सभी क्रिकेट फैंस की निगाहें दिग्‍गज क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी होंगी। इन दोनों के पास इस सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। हिटमैन के पास जहां 400 छक्‍के मारने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का मौका होगा। वहीं, विराट के सामने ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अपने 2000 वनडे रन का माइलस्‍टोन होगा।