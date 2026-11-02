NZA vs INDA 2nd Unofficial Test Day 3 Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच क्राइस्‍टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा दूसरा अनऑफिशियल टेस्‍ट भी अब ड्रॉ की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। भारत ने अपनी पहली पारी में 346 रन बनाए थे। वहीं, न्‍यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 424 रन बनाते हुए 78 रन की बढ़त हासिल की। तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक भारत ने बगैर कोई विकेट गंवाए 32 रन बना लिए हैं। अब भारतीय टीम 46 रन पीछे है। यशस्‍वी जायसवाल 38 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 20 रन और साई सुदर्शन 28 गेंदों पर दो चौकों की सहायत से 11 रन बनाकर खेल रहे हैं।