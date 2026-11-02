NZA vs INDA 2nd Unofficial Test Day 3 Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच क्राइस्‍टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्‍ट में मेजबान टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत ने जहां अपनी पहली पारी में 346 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। वहीं, न्‍यूजीलैंड पहली पारी में तीसरे दिन चाय काल तक 9 विकेट के नुकसान पर 391 रन बना लिए हैं। इस तरह मेजबान टीम को पहली पारी के आधार पर 45 रन की बढ़त हासिल कर ली है। उसकी ओर से मैथ्‍यू बॉयल ने 110 रन की शतकीय पारी और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 93 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। वहीं, भारत की ओर से मोहम्‍मद सिराज ने 4 विकेट और मुकेश कुमार 5 विकेट हॉल किया है।