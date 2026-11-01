IND vs NZ: लगातार दो हार के बावजूद खुश हैं हेड कोच गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर को दी इस बात के लिए शाबाशी

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, यह एक बेहतरीन मौका भी है। अगर आप अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको युवा खिलाड़ियों को मौका देना होगा और उन्हें लगातार खेलते हुए तैयार करना होगा। वर्ल्ड कप के दौरान और उसके बाद हमारी गेंदबाजी लाइनअप में जो अनुभव था, उसे देखते हुए यह हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। मुझे लगता है कि श्रेयस ने बहुत ही शानदार काम किया है, खासकर तब जब उनके पास गेंदबाजी लाइनअप में अनुभव की इतनी कमी थी। एक कप्तान के तौर पर आपकी सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपके गेंदबाज और बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं। एक अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण के साथ मुझे लगता है कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है।"