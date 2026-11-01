IND vs NZ: संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा नहीं, हेमिल्टन टी20 में इन 2 खिलाड़ियों की वजह से टीम इंडिया को मिली हार!

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- BCCI)
India vs New Zealand: हैमिल्टन में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने 192 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस दौरान टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे और रन भी नहीं रोक पाए। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और नीतीश कुमार रेड्डी को एक-एक सफलता जरूर मिली, लेकिन ये विकेट टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थे।
इस मुकाबले में टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह दो गेंदबाज रहे। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को एडम मिल्ने ने एक के बाद एक आउट कर दिया। शुरुआती पिच से मिल रही मदद का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पूरा फायदा उठाया। एडम मिल्ने ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं, जैकब डफी, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर ने भी शानदार गेंदबाजी की। कप्तान मिचेल सेंटनर का इकोनॉमी रेट भी 10 से कम रहा।
दूसरी ओर, टीम इंडिया के दो अनुभवी गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह असफल साबित हुए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 41 रन दिए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। वहीं, अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 40 रन खर्च किए। हालांकि, उन्हें एक विकेट जरूर मिला, लेकिन वह भी रन रोकने में नाकाम रहे।
न्यूजीलैंड की ओर से टिम साइफर्ट ने 50 गेंदों में 93 रन ठोक डाले, जिसमें 5 छक्के और 11 चौके शामिल थे। वहीं, डैरिल मिचेल ने सिर्फ 16 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 29 रन बना डाले। इसके अलावा इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ग्लेन फिलिप्स भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। उन्होंने 38 गेंदों में 65 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे।
टीम इंडिया के गेंदबाज इन तीनों बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे और न्यूजीलैंड ने 2 ओवर पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया। इस हार की सबसे बड़ी वजह भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह की महंगी गेंदबाजी रही। दोनों टीम इंडिया के अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन इस मुकाबले में न तो उनका अनुभव नजर आया और न ही विकेट हासिल करने की कोई प्लान। जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने 192 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।
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