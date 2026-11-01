IND vs NZ: संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा नहीं, हेमिल्टन टी20 में इन 2 खिलाड़ियों की वजह से टीम इंडिया को मिली हार!

इस मुकाबले में टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह दो गेंदबाज रहे। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को एडम मिल्ने ने एक के बाद एक आउट कर दिया। शुरुआती पिच से मिल रही मदद का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पूरा फायदा उठाया। एडम मिल्ने ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं, जैकब डफी, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर ने भी शानदार गेंदबाजी की। कप्तान मिचेल सेंटनर का इकोनॉमी रेट भी 10 से कम रहा।