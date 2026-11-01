भारत से टी20I में 3-2 की हार पर छलका मिचेल सैंटनर का दर्द, सीरीज गंवाने के बाद दिया अहम बयान

Mitchell Santner on NZ vs IND T20I Series: भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-2 से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का दर्द छलक उठा। उन्होंने अहम बयान देते हुए कहा कि शुरुआती दो मुकाबलों में उनकी टीम के पास जीतने के अच्छे मौके थे। यदि हम उन मौकों को भुना लेते तो सीरीज का नतीजा कुछ और ही हो सकता था। बता दें कि न्यूजीलैंड ने हैमिल्टन के सेडन पार्क में रविवार को खेले गए सीरीज के आखिरी टी20I मैच में भारत को 7 विकेट से हराया। हालांकि भारतीय टीम टी20I सीरीज 3-2 से अपने नाम करने में कामयाब रही।