NAM vs IRE: नामीबिया ने किया कमाल, वनडे सीरीज में आयरलैंड को 3-2 से हराकर रचा इतिहास

इससे पहले टॉस जीतकर बैटिंग के लिए उतरी आयरलैंड टीम की शुरुआत खराब रही। महज 6 के स्कोर पर टिम टेक्टर 5 रन पर आउट हो गए। शुरुआती झटके के बाद बाद कैड कारमाइकल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एंड्रयू बालबर्नी के साथ दूसरे विकेट के लिए 23 रन और हैरी टेक्टर के साथ तीसरे विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी की। कैड कारमाइकल 57 गेंदों में 2 चौकों के साथ 27 रन बनाकर आउट हुए।