IND vs NZ: लगातार 2 हार के बाद श्रेयस अय्यर का टूटा सब्र का बांध! गेंदबाजों को लेकर दिया बड़ा बयान

श्रेयस अय्यर (फोटो- BCCI)
Shreyas Iyer Criticize Bowling Attack: टी20 सीरीज जीतने के बाद लगातार दो मुकाबले हारने वाले टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर का हैमिल्टन में सब्र का बांध टूट गया। पहली बार उन्होंने गेंदबाजों की जमकर आलोचना की है। हैमिल्टन में खेले गए पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाज 191 रन का लक्ष्य डिफेंड नहीं कर पाए और न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में ही 3 विकेट गंवाकर 195 रन बना लिए।
इस हार के बाद कप्तान श्रेयस ने गेंदबाजों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पिच के हिसाब से 190 प्लस का स्कोर ठीक था, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी की, जिसकी वजह से हम इस लक्ष्य को डिफेंड नहीं कर पाए। इस दौरान फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी। हमें इन चीजों पर काम करने की जरूरत है।
इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन खराब रहा। पहले मुकाबले में उन्होंने 225 रन खर्च किए। इसके बाद दूसरे मुकाबले में 180 और तीसरे मुकाबले में 198 रन लुटाए। चौथे टी20 में तो भारतीय गेंदबाजों ने 20 ओवर में 259 रन खर्च कर डाले। वहीं, पांचवें टी20 मुकाबले में भी उन्होंने 18 ओवर में 195 रन दे दिए।
पांचवें टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के सिर्फ एक गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 10 से ऊपर रहा, जबकि एक गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 5 से भी कम रहा। दूसरी ओर, टीम इंडिया के गेंदबाजों की हालत इतनी खराब रही कि सिर्फ एक गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 10 से कम था। उसका इकोनॉमी रेट भी 9.50 रहा। बाकी सभी गेंदबाजों ने 10 या उससे ज्यादा की इकोनॉमी से रन खर्च किए। दोनों टीमों के प्रदर्शन में यही सबसे बड़ा अंतर रहा।
भारतीय गेंदबाज एक बार फिर पुरानी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 41 रन देकर कोई सफलता हासिल नहीं की। वहीं, सुदीप सिंह ने भी 4 ओवर में 40 रन दिए, जबकि प्रिंस यादव ने 3 ओवर में 35 रन लुटाए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 45 रन खर्च किए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 ओवर में 19 और अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 1 ओवर में 13 रन दिए।
दूसरी ओर, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की। एडम मिल्ने ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च कर 4 विकेट हासिल किए। इसके अलावा ब्लेयर टिकनर ने 4 ओवर में 38 और नाथन स्मिथ ने 3 ओवर में 28 रन देकर 2-2 विकेट हासिल किए। माइकल ब्रेसवेल ने 2 ओवर में 38 रन खर्च किए और वह न्यूजीलैंड के इकलौते गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दिए।
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