IND vs NZ: 10वें ओवर के बाद श्रेयस अय्यर ने लिया हैरान करने वाला फैसला, टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों पर फिर गया पानी

India vs New Zealand T20 Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 191 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 192 रन का लक्ष्य 18वें ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट खोलकर हासिल कर लिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया को 9वें ओवर में वापसी करने का मौका मिला लेकिन श्रेयस अय्यर की गलती की वजह से टीम इंडिया 12 गेंद पहले ही 7 विकेट से मैच हार गई।