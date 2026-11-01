ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर बनाई रेल, T20I के इतिहास में पार किया बड़ा माइलस्टोन

बता दें कि भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा रन का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्‍होंने 159 मैचों की 151 पारियों में 4231 रन बनाए। इस मामले में दूसरे स्‍थान पर विराट कोहली हैं, जिन्‍होंने 125 मैचों की 117 पारियों में 4188 रन अपने नाम किए। तीसरे नंबर पर 3272 रनों के साथ पूर्व भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव है। वहीं, चौथे पायदान पर हार्दिक पंड्या हैं, जिन्‍होंने 138 मैचों की 109 पारियों में 2288 रन बनाए। 2268 रन के साथ पांचवें स्‍थान पर अभिषेक शर्मा तो 2265 रनों के साथ छठे नंबर पर केएल राहुल हैं। इस मामले में अब ईशान किशन 2016 रन के साथ सातवें पायदान पर आ गए हैं।