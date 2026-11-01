ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर बनाई रेल, T20I के इतिहास में पार किया बड़ा माइलस्टोन

भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन। (Photo- BCCI)
Ishan Kishan 2000 runs milestone in T20I's: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने महज 32 गेंदों पर पांच चौके और इतने ही छक्कों की मदद से 61 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली है। इस पारी के साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने इस फॉर्मेट में 2000 रन के माइलस्टोन को पार कर लिया है। वह इस मुकाम हो हासिल करने वाले भारत के सातवें बल्लेबाज बन गए हैं।
बता दें कि भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 159 मैचों की 151 पारियों में 4231 रन बनाए। इस मामले में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 125 मैचों की 117 पारियों में 4188 रन अपने नाम किए। तीसरे नंबर पर 3272 रनों के साथ पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव है। वहीं, चौथे पायदान पर हार्दिक पंड्या हैं, जिन्होंने 138 मैचों की 109 पारियों में 2288 रन बनाए। 2268 रन के साथ पांचवें स्थान पर अभिषेक शर्मा तो 2265 रनों के साथ छठे नंबर पर केएल राहुल हैं। इस मामले में अब ईशान किशन 2016 रन के साथ सातवें पायदान पर आ गए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|4
|6
|रोहित शर्मा
|159
|151
|19
|4231
|121*
|32.05
|140.89
|5
|32
|383
|205
|विराट कोहली
|125
|117
|31
|4188
|122*
|48.69
|137.04
|1
|38
|369
|124
|सूर्यकुमार यादव
|113
|107
|17
|3272
|117
|36.35
|162.94
|4
|25
|297
|179
|हार्दिक पंड्या
|138
|109
|28
|2288
|71*
|28.24
|145.91
|0
|9
|168
|126
|अभिषेक शर्मा
|72*
|71
|2
|2268
|135
|32.86
|196.36
|4
|14
|216
|159
|केएल राहुल
|72
|68
|8
|2265
|110*
|37.75
|139.12
|2
|22
|191
|99
|ईशान किशन
|69*
|69
|4
|2016
|103
|31.01
|149.22
|1
|14
|206
|96
|तिलक वर्मा
|75*
|71
|27
|1935
|120*
|43.97
|146.14
|2
|11
|147
|97
|संजू सैमसन
|82*
|74
|5
|1842
|111
|26.69
|158.24
|3
|11
|162
|108
|श्रेयस अय्यर
|77*
|73
|16
|1813
|102*
|31.80
|141.97
|1
|10
|148
|69
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