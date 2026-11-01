Gautam Gambhir Statement: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त के साथ खिताब पर कब्‍जा कर चुकी भारतीय टीम रविवार को हैमिल्‍टन में पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रही है। लेकिन सीरीज जीतने के बावजूद एक बार फिर टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है। टॉस के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से जब सवाल किया गया कि मजबूत टीम को मैनेज करने और खिलाड़ियों को खुश रखने को लेकर आप क्‍या कहेंगे? इस पर गंभीर ने कहा कि मेरा काम सबको खुश करना नहीं है। मेरा काम सही फैसले लेना है, पॉपुलर फैसले नहीं। आज के जमाने में जब सोशल मीडिया पर इतनी सारी बातें होती हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट है। लेकिन, जिन खिलाड़ियों ने लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वे ज्‍यादा मौकों के हकदार हैं।