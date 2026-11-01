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‘मेरा काम सबको खुश करना नहीं’, वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट फिर से मौका नहीं मिलने पर ये क्‍या कह गए हेड कोच गौतम गंभीर

Gautam Gambhir: वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर सीरीज जीतने के बावजूद आखिरी टी20 में नजरअंदाज कर दिया गया है। प्‍लेइंग इलेवन सामने आने के बाद जब हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा गया कि एक मजबूत टीम को मैनेज करने और खिलाड़ियों को खुश रखने को आप कैसे देखते हैं। इस पर उन्‍होंने दो टूक कहा कि मेरा काम सबको खुश करना नहीं है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वे ज्‍यादा समय के हकदार हैं।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 1 Nov 2026, 1:29 PM IST

Gautam Gambhir

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। (Photo- IANS)

Gautam Gambhir Statement: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त के साथ खिताब पर कब्‍जा कर चुकी भारतीय टीम रविवार को हैमिल्‍टन में पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रही है। लेकिन सीरीज जीतने के बावजूद एक बार फिर टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है। टॉस के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से जब सवाल किया गया कि मजबूत टीम को मैनेज करने और खिलाड़ियों को खुश रखने को लेकर आप क्‍या कहेंगे? इस पर गंभीर ने कहा कि मेरा काम सबको खुश करना नहीं है। मेरा काम सही फैसले लेना है, पॉपुलर फैसले नहीं। आज के जमाने में जब सोशल मीडिया पर इतनी सारी बातें होती हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट है। लेकिन, जिन खिलाड़ियों ने लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वे ज्‍यादा मौकों के हकदार हैं।

'न्यूजीलैंड अपने ही घर में कितना खतरनाक'

गौतम गंभीर से जब सवाल किया गया कि सीरीज में भारत की परफॉर्मेंस से उन्हें सबसे ज्‍यादा क्या खुशी हुई? इस पर उन्‍होंने कहा कि यह बहुत कम समय में हुआ। हमने 17 तारीख को मैच खत्म किया और 18 तारीख को फ्लाइट पकड़ी। जाहिर है हमारा एक प्रैक्टिस सेशन था। लड़कों को यह बताना होगा कि उन्होंने हालात के हिसाब से खुद को कैसे ढाला। बहुत सारे लड़के पहली बार यहां आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड अपने ही घर में कितना खतरनाक है। लड़कों ने आखिरी समय में बहुत अच्छे से खुद को ढाला।

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'जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं, तो कोई लापरवाही नहीं'

सीरीज में 3-1 की बढ़त लेने के बाद प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखने और लापरवाही से बचने को लेकर क्‍या कहेंगे? इस पर गंभीर ने कहा कि जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं, तो कोई लापरवाही नहीं होती। यह एक इंटरनेशनल गेम है। हर कोई जानता है कि कितने कम खास लोगों को देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि हर गेम कुछ अलग करने, कुछ सीखने, आगे बढ़ने का मौका है। और हम गेम को ठीक इसी तरह देखते हैं। मेरी सोच में कोई कमी नहीं है और ठीक यही बात कमरे में भी है।

'जिन खिलाड़ियों ने लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वे ज्‍यादा मौकों के हकदार'

मजबूत टीम को मैनेज करने और खिलाड़ियों को खुश रखने को लेकर आप कैसे देखते हैं? इस पर उन्‍होंने कहा कि सबसे पहले, मेरा काम सबको खुश करना नहीं है। मेरा काम सही फैसले लेना है, पॉपुलर फैसले लेना नहीं है और मैं इसी के लिए यहां हूं। मुझे लगता है कि कभी-कभी आज के जमाने में जब सोशल मीडिया और इतनी सारी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि ज़रूरी बात सही फैसला लेना और यह पक्का करना है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर काफी सिक्योरिटी हो। क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत टैलेंट है। लेकिन, मुझे लगता है कि जिन खिलाड़ियों ने लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वे ज्‍यादा मौकों के हकदार हैं। हम सीरीज को ठीक इसी तरह देखते हैं।

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Updated on:

1 Nov 2026, 1:29 PM IST

Published on:

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