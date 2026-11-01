तिलक वर्मा का इंडिया ए के लिए तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट खेलना तय! जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत पर भी आया बड़ा अपडेट

India A vs New Zealand A: भारत के मिडिल-ऑर्डर बल्‍लेबाज तिलक वर्मा को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, सेलेक्टर उन्हें कुछ रेड-बॉल क्रिकेट खेलने का मौका देना चाहते हैं और शेड्यूल के हिसाब से उन्हें तौरंगा में आखिरी दो मैचों के लिए वनडे टीम में शामिल होने से पहले एक चार दिन का मैच खेलने का मौका मिलेगा। वहीं, जसप्रीत बुमराह भी रविवार को न्‍यूजीलैंड के लिए उड़ान भरने वाले हैं। जबकि ऋषभ पंत को लेकर अब देर हो गई है।