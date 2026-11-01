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तिलक वर्मा का इंडिया ए के लिए तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट खेलना तय! जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत पर भी आया बड़ा अपडेट

IND A vs NZ A: इंडिया ए और न्‍यूजीलैंड ए बीच खेले जाने वाले तीसरे अनऑफिशियल टेस्‍ट में तिलक वर्मा भी खेलने वाले हैं। वहीं, जसप्रीत बुमराह रविवार को ही न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे, तो ऋषभ पंत के खेलने पर संदेह कायम है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 1 Nov 2026, 12:53 PM IST

Jasprit Bumrah

भारतीय स्‍टार पेसर जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ImTanujSingh)

India A vs New Zealand A: भारत के मिडिल-ऑर्डर बल्‍लेबाज तिलक वर्मा को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, सेलेक्टर उन्हें कुछ रेड-बॉल क्रिकेट खेलने का मौका देना चाहते हैं और शेड्यूल के हिसाब से उन्हें तौरंगा में आखिरी दो मैचों के लिए वनडे टीम में शामिल होने से पहले एक चार दिन का मैच खेलने का मौका मिलेगा। वहीं, जसप्रीत बुमराह भी रविवार को न्‍यूजीलैंड के लिए उड़ान भरने वाले हैं। जबकि ऋषभ पंत को लेकर अब देर हो गई है।

तिलक वर्मा खेल सकते हैं क्राइस्‍टचर्च में तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट

बता दें कि तिलक वर्मा न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं। वह 2 नवंबर से 13 नवंबर को होने वाले चौथे वनडे के बीच कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, बाएं हाथ के इस खिलाड़ी को जल्द ही क्राइस्टचर्च में इंडिया ए टीम में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है। तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट 7 नवंबर को लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में शुरू होगा।

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बुमराह न्यूजीलैंड के लिए होंगे रवाना

इस बीच भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रविवार 1 नवंबर को बेंगलुरु से न्यूजीलैंड के लिए फ्लाइट लेंगे। उन्होंने तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट और दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले रूटीन असेसमेंट के लिए 25 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में चेक इन किया था। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह अपना वर्कलोड बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस नहीं गए थे। यह सिर्फ एक रूटीन असेसमेंट था और उन्होंने फ्लाइट में चढ़ने से पहले सभी जरूरी चीजें पूरी कर ली हैं।

रिहैब से गुजर रहे ऋषभ पंत

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि ओरिजिनल प्लान के मुताबिक, बुमराह को ऋषभ पंत के साथ ट्रैवल करना था, जो सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। हालांकि, पंत के खेलने के लिए वापसी में देरी हो गई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं और बीसीसीआई मेडिकल टीम की निगरानी में अपनी रिकवरी जारी रखेंगे।

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1 Nov 2026, 12:53 PM IST

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