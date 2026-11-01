IND A vs NZ A 2nd Unofficial Test Day 2 Highlights: भारत ए और न्‍यूजीलैंड ए के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्‍ट क्राइस्‍टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत ने अपनी पहली पारी में ध्रुव जुरेल के शतक और देवदत्‍त पडिक्‍कल के अर्धशतक के दम पर 346 रन बनाए। इसके जवाब में न्‍यूजीलैंड की महज 13 के स्‍कोर पर तीन विकेट गंवाने के बाद दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक 218/3 स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। इसमें मैथ्यू बॉयल और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का अहम योगदान रहा है, जिनके बीच चौथे विकेट के लिए 205 रन की अटूट साझेदारी हो चुकी है। मैथ्यू 148 गेंदों पर 14 चौके और एक छक्‍के की मदद से 107 और डीन 180 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 80 रन पर नाबाद हैं।