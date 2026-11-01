Hong Kong Sixes 2026: हार की हैट्रिक के बाद आखिरी मैच जीता भारत, जानें कौन से नंबर पर रही टीम इंडिया?

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 6 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 116 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। कप्तान अबू हिदर रोनी ने सिर्फ 18 गेंदों पर 8 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 62 रन बनाए। उनके अलावा हबीबुर रहमान सोहन ने 6 गेंद का सामना करते हुए 18, सब्बीर रहमान ने 4 गेंद पर 13 और चौधरी मोहम्मद रिजवान ने 5 गेंदों पर 12 रन की पारी खेली। भारत की ओर से कप्तान क्रुणाल पंड्या सबसे सफल गेंदबाज रहे। पंड्या ने 2 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं, राहुल त्रिपाठी ने 1 विकेट निकाला।