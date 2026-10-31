IND vs NZ: दांव पर सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली कर सकते हैं ध्वस्त

विराट कोहली (फोटो -IANS)
IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया को 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस वनडे सीरीज में सचिन तेंदुलकर का एक और बड़ा रिकॉर्ड दांव पर होगा। इस सीरीज में एक बार फिर विराट कोहली की बल्लेबाजी पर सबकी नजरें रहेंगी। जिस तरह विराट कोहली एक-एक करके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उसे देखते हुए इस सीरीज में भी वह उनका एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं। यही नहीं, वह इस मामले में सौरव गांगुली को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 195 छक्के लगाए थे। वहीं, सौरव गांगुली के नाम 190 छक्के दर्ज हैं। विराट कोहली अब तक 181 छक्के लगा चुके हैं। ऐसे में अगर वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 15 छक्के लगा देते हैं तो सौरव गांगुली को पीछे छोड़ देंगे। इसके अलावा वह सचिन तेंदुलकर को भी पछाड़कर इस सूची में आगे निकल जाएंगे।
विराट कोहली ने अब तक 317 वनडे मुकाबलों में 181 छक्के लगाए हैं। कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और अब तक 305 पारियों में 15,109 रन बना चुके हैं। वनडे में उनका औसत 58.78 का रहा है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 95 का है। कोहली ने अब तक 55 शतक लगाए हैं, जो वनडे क्रिकेट इतिहास में किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा शतक हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। इसके बाद 7 नवंबर को दूसरा वनडे और 10 नवंबर को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। वहीं, सीरीज का चौथा मैच 13 नवंबर और पांचवां मुकाबला 15 नवंबर को खेला जाएगा।
विराट कोहली का बल्ला न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा गरजता रहा है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 36 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 58 की औसत से 1,897 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 10 अर्धशतकीय पारियां भी निकली हैं। ऐसे में उम्मीद होगी कि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम करें।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|रन
|छक्के
|शतक
|अर्धशतक
|1
|रोहित शर्मा
|भारत
|291
|12,120
|381
|35
|63
|2
|शाहिद अफरीदी
|पाकिस्तान
|398
|8,064
|351
|6
|39
|3
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज
|301
|10,480
|331
|25
|54
|4
|सनथ जयसूर्या
|श्रीलंका
|445
|13,430
|270
|28
|68
|5
|एमएस धोनी
|भारत
|350
|10,773
|229
|10
|73
|6
|इयोन मोर्गन
|इंग्लैंड
|248
|7,701
|220
|14
|47
|7
|एबी डिविलियर्स
|दक्षिण अफ्रीका
|228
|9,577
|204
|25
|53
|8
|ब्रेंडन मैकुलम
|न्यूजीलैंड
|260
|6,083
|200
|5
|32
|9
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|463
|18,426
|195
|49
|96
|10
|जोस बटलर
|इंग्लैंड
|204
|5,678
|193
|11
|30
|11
|सौरव गांगुली
|भारत
|311
|11,363
|190
|22
|72
|12
|मार्टिन गप्टिल
|न्यूजीलैंड
|198
|7,346
|187
|18
|39
|13
|विराट कोहली
|भारत
|317
|15,109
|181
|55
|79
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