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IND vs NZ: दांव पर सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली कर सकते हैं ध्वस्त

India vs New Zealand ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। इस सीरीज में विराट कोहली के पास सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Updated: 31 Oct 2026, 8:43 PM IST

Virat Kohli

विराट कोहली (फोटो -IANS)

IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया को 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस वनडे सीरीज में सचिन तेंदुलकर का एक और बड़ा रिकॉर्ड दांव पर होगा। इस सीरीज में एक बार फिर विराट कोहली की बल्लेबाजी पर सबकी नजरें रहेंगी। जिस तरह विराट कोहली एक-एक करके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उसे देखते हुए इस सीरीज में भी वह उनका एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं। यही नहीं, वह इस मामले में सौरव गांगुली को भी पीछे छोड़ सकते हैं।

विराट कोहली के नाम अब तक 181 छक्के

सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 195 छक्के लगाए थे। वहीं, सौरव गांगुली के नाम 190 छक्के दर्ज हैं। विराट कोहली अब तक 181 छक्के लगा चुके हैं। ऐसे में अगर वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 15 छक्के लगा देते हैं तो सौरव गांगुली को पीछे छोड़ देंगे। इसके अलावा वह सचिन तेंदुलकर को भी पछाड़कर इस सूची में आगे निकल जाएंगे।

IND vs NZ: वनडे सीरीज में विराट कोहली तोड़ सकते हैं रिकी पोंटिंग का बड़ा रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखानी होगी फॉर्म

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विराट कोहली ने अब तक 317 वनडे मुकाबलों में 181 छक्के लगाए हैं। कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और अब तक 305 पारियों में 15,109 रन बना चुके हैं। वनडे में उनका औसत 58.78 का रहा है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 95 का है। कोहली ने अब तक 55 शतक लगाए हैं, जो वनडे क्रिकेट इतिहास में किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा शतक हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों का शेड्यूल

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। इसके बाद 7 नवंबर को दूसरा वनडे और 10 नवंबर को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। वहीं, सीरीज का चौथा मैच 13 नवंबर और पांचवां मुकाबला 15 नवंबर को खेला जाएगा।

विराट कोहली का बल्ला न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा गरजता रहा है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 36 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 58 की औसत से 1,897 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 10 अर्धशतकीय पारियां भी निकली हैं। ऐसे में उम्मीद होगी कि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम करें।

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ीदेशमैचरनछक्केशतकअर्धशतक
1रोहित शर्माभारत29112,1203813563
2शाहिद अफरीदीपाकिस्तान3988,064351639
3क्रिस गेलवेस्टइंडीज30110,4803312554
4सनथ जयसूर्याश्रीलंका44513,4302702868
5एमएस धोनीभारत35010,7732291073
6इयोन मोर्गनइंग्लैंड2487,7012201447
7एबी डिविलियर्सदक्षिण अफ्रीका2289,5772042553
8ब्रेंडन मैकुलमन्यूजीलैंड2606,083200532
9सचिन तेंदुलकरभारत46318,4261954996
10जोस बटलरइंग्लैंड2045,6781931130
11सौरव गांगुलीभारत31111,3631902272
12मार्टिन गप्टिलन्यूजीलैंड1987,3461871839
13विराट कोहलीभारत31715,1091815579

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Updated on:

31 Oct 2026, 8:43 PM IST

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