IND vs NZ: दांव पर सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली कर सकते हैं ध्वस्त

IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया को 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस वनडे सीरीज में सचिन तेंदुलकर का एक और बड़ा रिकॉर्ड दांव पर होगा। इस सीरीज में एक बार फिर विराट कोहली की बल्लेबाजी पर सबकी नजरें रहेंगी। जिस तरह विराट कोहली एक-एक करके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उसे देखते हुए इस सीरीज में भी वह उनका एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं। यही नहीं, वह इस मामले में सौरव गांगुली को भी पीछे छोड़ सकते हैं।