SA vs AUS: टूट गया 25 सालों का तिलिस्म! साउथ अफ्रीका से हारते ही ऑस्ट्रेलिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

इस मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 429 रन बनाए थे। वहीं, साउथ अफ्राका की पहली पारी 329 रन पर सिमट गई थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 100 रन की बढ़त मिली थी। पहली पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी पारी में साउथ अफ्राका के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम ने 387 रन बना लिए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 288 रन का लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में उसकी पूरी टीम सिर्फ 111 रन पर सिमट गई।