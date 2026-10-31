SA vs AUS: साइमन हार्मर ने 10 विकेट लेकर मचाई सनसनी, ऑस्ट्रेलिया को हराकर साउथ अफ्रीका बनी दुनिया की नंबर वन टीम

ICC Latest Test Team Ranking Update: साउथ अफ्राका ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में 176 रन से हराकर सीरीज 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्राका ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर-1 का स्थान हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह दूसरे स्थान पर खिसक गई है। इस हार के साथ ऑस्ट्रेलिया WTC प्वाइंट्स टेबल में भी पहले से सीधे तीसरे स्थान पर लुढ़क गई है। केपटाउन में खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्राका के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। साइमन हार्मर ने मैच में 10 विकेट हासिल किया। उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट हासिल किए।