WTC Points Table Update: साउथ अफ्रीका से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को डबल झटका, छिन गई नंबर वन की कुर्सी

साउथ अफ्रीका से केपटाउन टेस्ट मैच हारने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में लंबे समय से चला आ रहा दबदबा खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम केपटाउन टेस्ट मैच गंवाने के बाद 69.23 अंक प्रतिशत के साथ शीर्ष स्थान से तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया की इस हार का फायदा न्यूजीलैंड को हुआ है। न्यूजीलैंड 72.22 अंक प्रतिशत के साथ अब टॉप पर पहुंच गया है।