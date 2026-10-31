WTC Points Table Update: साउथ अफ्रीका से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को डबल झटका, छिन गई नंबर वन की कुर्सी

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती। (Photo -x/@cricbuzz)
World Test Championship 2025-2027 Points Table: साउथ अफ्रीका ने केप टाउन में मेहमान ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। इस हार के साथ ऑस्ट्रेलिया को डबल झटका लगा है। दरअसल, पैट कमिंस के कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने जहां WTC पॉइंट टेबल 2025-2027 में अपनी नंबर वन की कुर्सी गंवाई, वहीं आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भी तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
साउथ अफ्रीका से केपटाउन टेस्ट मैच हारने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में लंबे समय से चला आ रहा दबदबा खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम केपटाउन टेस्ट मैच गंवाने के बाद 69.23 अंक प्रतिशत के साथ शीर्ष स्थान से तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया की इस हार का फायदा न्यूजीलैंड को हुआ है। न्यूजीलैंड 72.22 अंक प्रतिशत के साथ अब टॉप पर पहुंच गया है।
ऑस्ट्रेलिया से केपटाउन टेस्ट मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका 71.43 अंक प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 51.52 अंक प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। बांग्लादेश पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज की 8 विकेट से जीत का फायदा भारत को मिला है। बांग्लादेश एक स्थान फिसलकर 5वें नंबर पर पहुंच गई है।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|ड्रॉ
|नो रिजल्ट
|अंक (PTS)
|अंक प्रतिशत (PCT)
|1
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|0
|1
|0
|52
|72.22%
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|7
|5
|2
|0
|0
|0
|60
|71.43%
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|9
|4
|0
|0
|0
|108
|69.23%
|4
|भारत
|11
|5
|4
|0
|2
|0
|68
|51.52%
|5
|बांग्लादेश
|7
|3
|3
|0
|1
|0
|40
|47.62%
|6
|इंग्लैंड
|16
|7
|8
|0
|1
|0
|74
|38.54%
|7
|श्रीलंका
|6
|1
|2
|0
|3
|0
|24
|33.33%
|8
|वेस्टइंडीज
|13
|3
|8
|0
|2
|0
|42
|26.92%
|9
|पाकिस्तान
|9
|2
|7
|0
|0
|0
|5
|4.63%
साउथ अफ्रीका से केपटाउन टेस्ट मैच हारने और सीरीज 2-1 से गंवाने का नुकसान ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी रैंकिंग में भी उठाना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग में एक पायदान लुढ़ककर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं साउथ अफ्रीका शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। टेस्ट रैकिंग में न्यूजीलैंड तीसरे और भारत चौथे स्थान पर बरकररार है। इंग्लैंड 5वें और बांग्लादेश छठे नंबर पर काबिज हैं।
|रैंक
|टीम
|मैच
|कुल अंक
|रेटिंग
|1
|दक्षिण अफ्रीका
|23
|2860
|124
|2
|ऑस्ट्रेलिया
|31
|3787
|122
|3
|न्यूज़ीलैंड
|22
|2336
|106
|4
|भारत
|29
|3042
|105
|5
|इंग्लैंड
|36
|3658
|102
|6
|बांग्लादेश
|25
|1916
|77
|7
|श्रीलंका
|19
|1434
|75
|8
|वेस्टइंडीज
|27
|2008
|74
|9
|पाकिस्तान
|23
|1623
|71
|10
|ज़िम्बाब्वे
|13
|217
|17
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