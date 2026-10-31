SA vs AUS: कगिसो रबाडा की शानदार बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, ऐसा करने वाले बने साउथ अफ्रीका के चौथे गेंदबाज

South Africa vs Australia: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी और निर्णायक टेस्ट मैच जीत के लिए कुल 289 रनों की दरकार थी, लेकिन साउथ अफ्रीका गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने कमाल की बॉलिंग कर मेहमान टीम की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल, पांचवे दिन एक के बाद एक तीन विकेट झटक ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया बल्कि 350 विकेट चटकाने वाले साउथ अफ्रीका के चौथे क्रिकेटर बन गए। उन्होंने दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की।