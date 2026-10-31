ऑस्ट्रेलिया केपटाउन टेस्ट में आज जीत दर्ज करते ही रच देगी इतिहास, 24 साल में कभी कोई टीम नहीं कर सकी ये कमाल

South Africa vs Australia 3rd Test: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन न्यूलैंड्स के मैदान पर खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इस टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन मेहमान टीम के सामने दूसरी पारी में 388 रन का लक्ष्‍य होगा। अगर, आस्‍ट्रेलिया की टीम शनिवार को इस लक्ष्‍य को हासिल कर लेती है, तो वह 24 साल के केपटाउन के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगी। जबकि टेस्‍ट क्रिकेट के अब तक के इतिहास में यहां दूसरा बड़ा रन चेज करने वाली टीम बन जाएगी। केपटाउन में इससे पहले 2002 में 331 रन का सबसे बड़ा सफल रन चेज हुआ है, ऑस्‍ट्रेलिया ने ही किया था।