भारत ने पिछली बार हैमिल्टन में दर्ज की थी धमाकेदार जीत, जब 2 गेंद पर चाहिए थे 10 रन, रोहित शर्मा ने 2 छक्के मारकर जिताया था मैच

India vs New Zealand 5th T20I: भारत के शुरुआती तीन मुकाबले जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के चौथे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 रनों से जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया अब अपना आखिरी और पांचवां मुकाबला हैमिल्‍टन के सेडान पार्क में खेला जाएगा। जहां भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच अब तक सिर्फ दो टी20 मैच खेले गए हैं और दोनों ने ही एक-एक जीत दर्ज की है। भारत ने यहां खेले अपने पिछला मुकाबला सुपर ओवर में बेहद धमाकेदार अंदाज में जीता था। आइये आपको भी बताते हैं, उस मुकाबले में क्‍या हुआ था।