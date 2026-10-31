IND vs NZ 5th T20I Playing 11: आखिरी T20I में बड़े फेरबदल के साथ उतरेगा भारत! वैभव सूर्यवंशी समेत इन 2 की हो सकती है वापसी

IND vs NZ 5th T20I Playing 11 Prediction: न्‍यूजीलैंड के दौरे पर जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। फिलहाल टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-1 से अजेय बढ़त के साथ कब्‍जा किया हुआ है। सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला हैमिल्‍टन के सेडान पार्क में खेला जाएगा। भारतीय टीम जहां इस मैच को जीतकर में अपना दबदबा बनाना चाहेगी, तो वहीं न्‍यूजीलैंड की टीम सम्‍मान बचाने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक बार फिर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय टीम इस मैच में कुछ बड़े बदलावों के साथ उतर सकती है। वह इस मैच में अपनी बेंच स्‍ट्रेंथ को भी परख सकती है।