India vs New Zealand 5th T20I Pitch Report: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार 1 नवंबर को हैमिल्‍टन के सेडन पार्क में खेला जाना है। टीम इंडिया शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर सीरीज पर पहले से ही कब्‍जा कर चुकी है। वहीं, चौथा मैच ऑकलैंड में न्‍यूजीलैंड ने अपने नाम किया। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि आखिरी मुकाबले में कौन बाजी मारता है। इससे पहले आपको सेडन पार्क की पिच का हाल बताते हैं कि यहां भी रनों की बारिश होने वाली है या फिर गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलने वाला है।