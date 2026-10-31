31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ 5th T20I Pitch Report: भारत-न्‍यूजीलैंड की आखिरी T20I भिड़ंत में भी बरसेंगे रन या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़ें हैमिल्टन की पिच रिपोर्ट

IND vs NZ 5th T20I Pitch Report: टी20 सीरीज पर 3-1 से अजेय बढ़त के साथ कब्‍जा कर चुकी टीम इंडिया अब आखिरी मुकाबला हैमिल्‍टन में खेलेगी। रविवार को खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले आपको हैमिल्‍टन के सेडन पार्क की पिच रिपोर्ट आपको बताते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 31 Oct 2026, 8:29 AM IST

IND vs NZ 5th T20I Pitch Report

हैमिल्‍टन स्थित सेडान पार्क। (फाइल फोटो सोर्स: एक्‍स@/DanuskaAravinda)

India vs New Zealand 5th T20I Pitch Report: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार 1 नवंबर को हैमिल्‍टन के सेडन पार्क में खेला जाना है। टीम इंडिया शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर सीरीज पर पहले से ही कब्‍जा कर चुकी है। वहीं, चौथा मैच ऑकलैंड में न्‍यूजीलैंड ने अपने नाम किया। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि आखिरी मुकाबले में कौन बाजी मारता है। इससे पहले आपको सेडन पार्क की पिच का हाल बताते हैं कि यहां भी रनों की बारिश होने वाली है या फिर गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलने वाला है।

सेडन पार्क की पिच रिपोर्ट

हैमिल्टन में सेडन पार्क की पिच हमेशा से ही बल्‍लेबाजों की मददगार रही है। यहां अच्छा बाउंस और लगातार पेस होता है, जो बड़े स्ट्रोक खेलने वालों के लिए फायदेमंद है। गेंद बल्‍ले पर अच्छी तरह से आने के चलते यह आक्रामक शॉट लगाने के लिए आइडियल पिच है। हालांकि पारी की शुरुआत में नई बॉल से तेज गेंदबाज थोड़ी स्विंग या सीम मूवमेंट मिल सकती है। खासतौर पर शाम को शुरुआत में या आसमान में बादल छाए रहने की स्थिति में।

यहां के मैदान की सीधी बाउंड्री और चौकोर बाउंड्री लगभग 65 मीटर हैं, जिसके चलते अक्सर हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर भी अच्छी वैरिएशन के इस्तेमाल से थोड़ी ग्रिप और टर्न हासिल कर सकते हैं। बता दें कि हैमिल्टन के सेडन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक दो टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जो बेहद ही रोमांचक रहे हैं।

हैमिल्टन में भारत बनाम न्यूजीलैंड: टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड

तारीखमुकाबलानतीजा
10 फरवरी 2019न्यूजीलैंड बनाम भारतन्यूजीलैंड 4 रन से जीता
29 जनवरी 2020न्यूजीलैंड बनाम भारतमैच टाई, भारत सुपर ओवर में जीता

न्‍यूजीलैंड की टीम

फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान),
नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन।

भारतीय टीम

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

31 Oct 2026, 8:29 AM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 5th T20I Pitch Report: भारत-न्‍यूजीलैंड की आखिरी T20I भिड़ंत में भी बरसेंगे रन या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़ें हैमिल्टन की पिच रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

IRE vs NAM: राजस्थान के जय मूंदड़ा फिर मचाई सनसनी, 26 रन पर 6 विकेट चटकाकर तोड़ डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

NAM vs IRE
क्रिकेट

अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है टीम इंडिया, जानें समीकरण

Hong kong Sixes semifinal scenario
क्रिकेट

पाकिस्तान कर रहा भारत की जीत की दुआ! रोमांचक हुआ सेमीफाइनल समीकरण

IND vs UAE
क्रिकेट

260 का टारगेट देने के बावजूद सेंटनर थे परेशान, जानें असली वजह

IND vs NZ 1st t20 mitchell Santner
क्रिकेट

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को मिली रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार, तीन महीने पहले ही नाम हुआ था शर्मनाक रिकॉर्ड

NZ vs IND
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.