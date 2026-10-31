बता दें कि आकिब नबी ने भारत के लिए अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्‍यू बरसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ इसी साल सितंबर में किया था। वह उनका पहला और आखिरी अंतरराष्‍ट्रीय वनडे मुकाबला है, जिसमें उन्‍होंने 8.5 ओवर में 9.51 की इकॉनमी से रन लुटाए थे और कोई विकेट भी नहीं ले पाए थे। अब प्रसिद्ध कृष्‍णा के इंजरी चलते न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर होने के बाद नबी को चुना गया है। नबी न्‍यूजीलैंड के सीमर फ्रैंडली विकेट पर काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्‍हें सटीक लाइन लेंथ के साथ दोनों ओर स्विंग कराने के लिए जाना जाता है। उन्‍होंने घरेलू क्रिकेट में जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर जम्‍मू कश्‍मीर ने पिछली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया था।