WBBL 2026 Live Streaming: शुरू हुआ महिला बिग बैश लीग का रोमांच, भारत में कब और कहां देखें मैच?

Women’s Big Bash League: क्रिकेट फैंस के लिए महिला बिग बैश लीग (WBBL) 2026 का रोमांच शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की इस लोकप्रिय टी20 लीग के 12वें सीजन में दुनिया की कई दिग्गज महिला क्रिकेटर अपना दमखम दिखाती नजर आएंगी। टूर्नामेंट का आगाज 29 अक्टूबर 2026 से हो चुका है, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 5 दिसंबर को खेला जाएगा। ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस भी इस लीग के मुकाबलों का लाइव आनंद लेना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि भारत में WBBL 2026 के मैच कब और कहां देख सकते हैं।