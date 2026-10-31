‘वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं देना तो घरेलू क्रिकेट खेलने दो’, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा की दो टूक

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑकलैंड में खेले गए टी20I मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखने के फैसले को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि तीसरे टी20I मैच में अभिषेक शर्मा ने शतक लगाया था और वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक से चूक गए थे, लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी अच्छी रही थी। इसके बाद सवाल यह उठता है कि अगर ईशान किशन फिट हो जाते हैं, तो किस खिलाड़ी को प्लेइंग-11 से बाहर किया जाएगा? इस बारे में सोचने पर सैद्धांतिक रूप से जवाब वैभव सूर्यवंशी ही होगा, क्योंकि उन्होंने ईशान किशन की जगह टीम में खेला था। हालांकि, ऑकलैंड टी20I मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को बाहर करने का फैसला कई सवाल खड़े करता है।