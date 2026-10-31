31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

PAK vs SL, ODI Tri Series Final: कामिंदु मेंडिस ने लगाया शतक, श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया इतने रन का लक्ष्य

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे ट्राई सीरीज का फाइनल मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 326 रनों का लक्ष्य दिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 31 Oct 2026, 6:02 PM IST

Pakistan vs Sri Lanka, Pakistan ODI Tri-Series Final.

श्रीलंकाई क्रिकेटर कामिंदु मेंडिस। (Photo- X/@OfficialSLC)

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे ट्राई सीरीज का फाइनल मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 326 रनों का लक्ष्य दिया।

कामिंदु मेंडिस ने ठोका पहला वनडे शतक

पाकिस्तान ने श्रीलंका से टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका की ओर से बतौर ओपनर अविष्का फर्नांडो और कामिंदु मेंडिस मैदान पर उतरे। दोनों ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी हुई। अविष्का फर्नांडो 49 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान कुसल मेंडिस महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। जल्द दो झटकों के बाद कामिंदु मेंडिस का साथ देने पवन रत्नायके आए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 गेंदों में 146 रन की साझेदारी हुई।

SA vs AUS: कगिसो रबाडा की शानदार बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, ऐसा करने वाले बने साउथ अफ्रीका के चौथे गेंदबाज

ये भी पढ़ें
South Africa vs Australia, 3rd Test

कामिंदु मेंडिस 128 गेंद में 131 रन बनाकर आउट हुए। यह कामिंदु कमेंडि का पहला शतक है। इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके औ 2 छक्के लगाए। उन्हें शाहीन अफरीदी ने एलबीडब्ल्यू आउट किया।

पवन रत्नायके ने लगाया अर्धशतक

पवन रत्नायके ने इसके बाद अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए दाशुन शनाका और जनिथ लियानागे के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 283 रन तक पहुंचाया। पवन रत्नायके 44.2वें ओवर में आउट हुए। पवन रत्नायके ने आउट होने से पहले 65 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। इस अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके लगाए।

इसके बाद जनिथ लियानागे (6 रन), सहान अरच्चिगे (15 रन), दुनिथ वेल्लालागे (3 रन), महीश तीक्षण (नाबाद 9 रन) और असिथा फर्नांडो (नाबाद 6 रन) ने मिलकर टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 325 रन बनाए।

नसीम शाह सबसे महंगे रहे

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह सबसे महंगे साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में 80 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं हारिस रऊफ ने 10 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें एक मैडन ओवर शामिल है। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी और सलमान आगा ने 2-2 विकेट झटके।

‘वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं देना तो घरेलू क्रिकेट खेलने दो’, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा की दो टूक

ये भी पढ़ें
Vaibhav Sooryavanshi and ishan kishan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

31 Oct 2026, 6:02 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs SL, ODI Tri Series Final: कामिंदु मेंडिस ने लगाया शतक, श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया इतने रन का लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

Hong Kong Sixes के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया-अफगानिस्तान की होगी भिड़ंत, अंतिम पायदान के लिए भारत-बांग्लादेश की टक्कर

AUS vs AFG
क्रिकेट

SA vs AUS: कगिसो रबाडा की शानदार बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, ऐसा करने वाले बने साउथ अफ्रीका के चौथे गेंदबाज

South Africa vs Australia, 3rd Test
क्रिकेट

NZ vs IND 5th T20I: बारिश बिगाड़ेगी खेल या चौकों-छक्कों की होगी बरसात? जानें हैमिल्टन के मौसम का हाल

New Zealand vs India
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया केपटाउन टेस्ट में आज जीत दर्ज करते ही रच देगी इतिहास, 24 साल में कभी कोई टीम नहीं कर सकी ये कमाल

SA vs AUS 3rd Test
क्रिकेट

WBBL 2026 Live Streaming: शुरू हुआ महिला बिग बैश लीग का रोमांच, भारत में कब और कहां देखें मैच?

WBBL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.