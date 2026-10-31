PAK vs SL, ODI Tri Series Final: कामिंदु मेंडिस ने लगाया शतक, श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया इतने रन का लक्ष्य

पाकिस्तान ने श्रीलंका से टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका की ओर से बतौर ओपनर अविष्का फर्नांडो और कामिंदु मेंडिस मैदान पर उतरे। दोनों ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी हुई। अविष्का फर्नांडो 49 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान कुसल मेंडिस महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। जल्द दो झटकों के बाद कामिंदु मेंडिस का साथ देने पवन रत्नायके आए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 गेंदों में 146 रन की साझेदारी हुई।