Hong Kong Sixes के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया-अफगानिस्तान की होगी भिड़ंत, अंतिम पायदान के लिए भारत-बांग्लादेश की टक्कर

आपको बता दें कि यह मैच 1 नवंबर को भारतीय समयानुसार 12:40 बजे शुरू होगा, जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और फैनकोड पर लाइव देखा जा सकता है। टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से सुबह 7.10 बजे शुरू होगा। बाउल ग्रुप का फाइनल जीतने वाली टीम को 9वां स्थान मिलेगा और हारने वाली टीम को 10वां, जबकि 7वें और 8वें स्थान के लिए सुबह 8.05 मिनट पर श्रीलंका और हांगकांग की टक्कर होगी। प्लेट ग्रुप का फाइनल ओमान और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और जीतने वाली टीम को 5वां स्थान मिल जाएगा और हारने वाली टीम छठे स्थान पर रहेगी।