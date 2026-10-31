IND vs NZ: वनडे सीरीज में विराट कोहली तोड़ सकते हैं रिकी पोंटिंग का बड़ा रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखानी होगी फॉर्म

Most Fifties in ODI Cricket History: भारतीय टीम लगभग 7 साल के बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है और इस बार उसके सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। आखिरी बार टीम इंडिया ने साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जहां उसे 3-2 से हार झेलनी पड़ी थी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर टीम इंडिया वनडे वर्ल्डकप की अपनी तैयारी को और पुख्ता करना चाहेगी। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर एक बार फिर सबकी नजरें रहने वाली हैं।