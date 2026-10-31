NZ vs IND: एक शतक के बाद बल्ले को लगा ब्रेक! 8 पारियों से अर्धशतक को तरसे श्रेयस अय्यर

न्यूजीलैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टी20 टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। भारत ने टी20I सीरीज में 3-1 से बढ़त बनाई हुई। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के चौथे मुकाबले में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। न्यूजीलैंड ने चौथे टी20I मैच में भारत को 87 रनों से हराया था। इस प्रारूप में यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार है। कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने इस मुकाबले में तूफानी शतक लगाया था। उन्होंने 49 गेंदों में 6 चौके और 10 छक्के संग 107 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के एक अन्य बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंद में 65 रन की पारी खेली थी।