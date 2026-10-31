PAK vs SL: अराफात मिन्हास ने श्रीलंका के मुंह से छीना मैच, अपने घर पर पहली बार पाकिस्तान ने जीता ट्राई सीरीज का खिताब

Pakistan ODI Tri Series 2026 Final: ट्राई सीरीज के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने अराफात मिन्हास की तूफानी 61 रनों की पारी के दम पर श्रीलंका के मुंह से जीत छीन ली। श्रीलंका द्वारा दिए गए 326 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 14 रन पर ही उसके दो विकेट गिर गए। हालांकि, फखर जमान और साद बेग ने पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन बाद में सलमान आगा और हसन नवाज की धीमी पारियों के चलते मुकाबला पाकिस्तान के हाथ से फिसलता हुआ नजर आने लगा। लेकिन अराफात मिन्हास ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी।