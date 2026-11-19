लोकेश वर्मा लगभग 14 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्हें डिजिटल के साथ टीवी और प्रिंट मीडिया में भी काम करने का अनुभव है। लोकेश हाइपर लोकल और स्पोर्ट्स बीट पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इन्होंने अब तक राजस्थान पत्रिका को 10 साल दिए हैं और अब ये patrika.com में स्पोर्ट्स डेस्क पर बतौर सीनियर कंटेट राइटर काम कर रहे हैं। वह राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय खेल आयोजनों की डिजिटल कवरेज, ब्रेकिंग न्‍यूज, मैच रिपोर्ट, विश्लेषण, मैचों के रोचक आंकड़े मैचों के दौरान होने वाली घटनाएं और खेलों से संबंधित लेख लिखते हैं। वह प्रमुख रूप से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, प्रो कबड्डी और अन्‍य खेलों पर फोकस करते हैं। वह डिजिटल रिपोर्टिंग, लाइव अपडेट, तथ्यों और विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करते हैं। वह 2022 से खेलों की कवरेज कर रहे हैं। वह मूल्य, सत्यता, निष्पक्षता और जिम्मेदार पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। वे प्रत्येक समाचार को प्रकाशित करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से तथ्यों की पुष्टि करते हैं और राजस्थान पत्रिका के संपादकीय मानकों का पालन करने का प्रयास करते हैं।