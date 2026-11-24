भारतीय बल्लेबाज प्रियांश आर्य। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Priyansh Arya T20 Records: भारत के सबसे बड़े टी20 घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2026) में मंगलवार 24 नवंबर को छठे राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड पर दिल्ली और तमिलनाडु के बीच एक शानदार मैच खेला गया। इस मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम के सामने 276 रन का विशाल लक्ष्य रखा। इसके जवाब में तमिलनाडु की टीम 18.3 ओवर सिर्फ 159 रनों पर ढेर हो गई और दिल्ली ने 116 रन से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत से ज्यादा सुर्खियां दिल्ली टीम के कप्तान प्रियांश आर्य ने बटौरी हैं। उन्होंने महज 68 गेंदों पर 7 चौकों और 19 छक्कों की मदद से 181 रनों की तूफानी पारी खेलकर इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस पारी के दम पर जहां प्रियांश ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। वहीं, इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|प्रियांश आर्य
|6
|6
|362
|60.33
|204.52
|21
|29
|यश ढुल
|6
|6
|301
|60.20
|188.13
|35
|15
|अथर्व तायडे
|4
|4
|252
|63.00
|154.60
|29
|7
|अभिषेक पोरेल
|6
|6
|252
|42.00
|164.71
|25
|11
|बालासुब्रमण्यम सचिन
|6
|6
|245
|40.83
|144.12
|24
|11
प्रियांश आर्य ने 181 रन की तूफानी पारी में 7 चौके और 19 छक्के लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड के फिन ऐलन के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब प्रियांश टी20 की एक पारी में सबसे ज्यादा 19 छक्के के साथ संयुक्त रूप से ऐसा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|स्कोर
|गेंद
|टूर्नामेंट
|साल
|1
|प्रियांश आर्य
|181
|68
|सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
|2026
|2
|केएल राहुल
|152
|—
|आईपीएल
|2026
|3
|तिलक वर्मा
|151
|67
|सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
|2024
|खिलाड़ी
|रन
|गेंद
|चौके
|छक्के
|स्ट्राइक रेट
|टीम
|विपक्षी
|मैदान
|तारीख
|एल.जी. प्रिटोरियस
|188*
|79
|15
|13
|237.97
|टाइटंस
|नाइट्स
|ब्लोमफोंटेन
|2 अक्टूबर 2026
|प्रियांश आर्य
|181
|68
|7
|19
|266.18
|दिल्ली
|तमिलनाडु
|इंदौर
|24 नवंबर 2026
|क्रिस गेल
|175*
|66
|13
|17
|265.15
|आरसीबी
|पुणे वॉरियर्स
|बेंगलुरु
|23 अप्रैल 2013
|एरॉन फिंच
|172
|76
|16
|10
|226.31
|ऑस्ट्रेलिया
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|3 जुलाई 2018
|हमजा खान
|164*
|65
|9
|15
|252.30
|रवांडा
|आइवरी कोस्ट
|गैबोरोन
|24 मई 2026
|खिलाड़ी
|रन
|गेंद
|चौके
|छक्के
|स्ट्राइक रेट
|टीम
|विपक्षी
|मैदान
|तारीख
|प्रियांश आर्य
|181
|68
|7
|19
|266.18
|दिल्ली
|तमिलनाडु
|इंदौर
|24 नवंबर 2026
|तिलक वर्मा
|151
|67
|14
|10
|225.37
|हैदराबाद
|मेघालय
|राजकोट
|23 नवंबर 2024
|अभिषेक शर्मा
|148
|52
|8
|16
|284.61
|पंजाब
|बंगाल
|हैदराबाद
|30 नवंबर 2025
|श्रेयस अय्यर
|147
|55
|7
|15
|267.27
|मुंबई
|सिक्किम
|इंदौर
|21 फरवरी 2019
|पी. बिष्ट
|146*
|51
|6
|17
|286.27
|मेघालय
|मिजोरम
|चेन्नई
|13 जनवरी 2021
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