Priyansh Arya T20 Records: भारत के सबसे बड़े टी20 घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2026) में मंगलवार 24 नवंबर को छठे राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड पर दिल्ली और तमिलनाडु के बीच एक शानदार मैच खेला गया। इस मैच में दिल्ली ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम के सामने 276 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा। इसके जवाब में तमिलनाडु की टीम 18.3 ओवर सिर्फ 159 रनों पर ढेर हो गई और दिल्‍ली ने 116 रन से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत से ज्‍यादा सुर्खियां दिल्‍ली टीम के कप्तान प्रियांश आर्य ने बटौरी हैं। उन्‍होंने महज 68 गेंदों पर 7 चौकों और 19 छक्कों की मदद से 181 रनों की तूफानी पारी खेलकर इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस पारी के दम पर जहां प्रियांश ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। वहीं, इस सीजन में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाजों की लिस्‍ट में टॉप पर पहुंच गए हैं।