Priyansh Arya record of high scores for SMAT: सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में मंगलवार 24 नवंबर को दिल्‍ली और तमिलनाडु के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी दिल्‍ली की ओर से सलामी बल्‍लेबाज प्रियांश आर्य ने जबरदस्‍त प्रदर्शन करते हुए छक्‍कों की बारिश के साथ महज 36 गेंदों पर शतक पूरा किया और इसके बाद भी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा स्‍कोर बना डाला। उन्‍होंने 152 रन बनाते ही तिलक वर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।