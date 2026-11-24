भारतीय बल्लेबाज प्रियांश आर्य। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Priyansh Arya record of high scores for SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मंगलवार 24 नवंबर को दिल्ली और तमिलनाडु के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए छक्कों की बारिश के साथ महज 36 गेंदों पर शतक पूरा किया और इसके बाद भी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। उन्होंने 152 रन बनाते ही तिलक वर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
बता दें कि तिलक वर्मा ने राजकोट में हैदराबाद के लिए मेघालय के खिलाफ नवंबर 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। अब प्रियांश आर्य उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में अब अभिषेक शर्मा ने 52 गेंदों पर 148 रन के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर टॉप-10 सूची में दो बार शामिल हैं। उन्होंने एक बार 147 रन और एक बार 130* रन की पारी खेली थी।
|खिलाड़ी
|रन
|गेंद
|चौके
|छक्के
|स्ट्राइक रेट
|टीम
|विपक्षी
|मैदान
|तारीख
|प्रियांश आर्य
|181
|68
|7
|19
|266.18
|दिल्ली
|तमिलनाडु
|इंदौर
|24 नवंबर 2026
|तिलक वर्मा
|151
|67
|14
|10
|225.37
|हैदराबाद
|मेघालय
|राजकोट
|23 नवंबर 2024
|अभिषेक शर्मा
|148
|52
|8
|16
|284.61
|पंजाब
|बंगाल
|हैदराबाद
|30 नवंबर 2025
|श्रेयस अय्यर
|147
|55
|7
|15
|267.27
|मुंबई
|सिक्किम
|इंदौर
|21 फरवरी 2019
|पी. बिष्ट
|146*
|51
|6
|17
|286.27
|मेघालय
|मिजोरम
|चेन्नई
|13 जनवरी 2021
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|137*
|54
|9
|11
|253.70
|केरल
|मुंबई
|वानखेड़े
|13 जनवरी 2021
|रजत पाटीदार
|135*
|48
|8
|13
|281.25
|मध्य प्रदेश
|असम
|न्यू चंडीगढ़
|16 नवंबर 2026
|बी.जे. पानिया
|134*
|51
|5
|15
|262.74
|बड़ौदा
|सिक्किम
|इंदौर
|5 दिसंबर 2024
|पृथ्वी शॉ
|134
|61
|13
|9
|219.67
|मुंबई
|असम
|राजकोट
|14 अक्टूबर 2022
|श्रेयस अय्यर
|130*
|57
|11
|10
|228.07
|मुंबई
|गोवा
|हैदराबाद
|23 नवंबर 2024
वहीं, मैच की बात करें तो दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाड़ के सामने निर्धारित 20 ओवर में 276 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। प्रियांश आर्य ने सिर्फ 68 गेंदों पर 7 चौके और 19 छक्कों की मदद से 181 रन की विस्फोटक पारी खेली है। वहीं, नीतीश राणा ने 18 और अनुज रावत ने 29 रन बनाए हैं।
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