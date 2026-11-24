अमित मिश्रा, पूर्व क्रिकेटर। (File Photo- ANI)
Happy Birthday Amit Mishra: भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे गेंदबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी फिरकी से दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया। इस सूची में अमित मिश्रा का नाम भी बेहद खास है। लेग स्पिन, गुगली और सटीक लाइन-लेंथ के लिए मशहूर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार उपलब्धियां हासिल कीं। खासकर आईपीएल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 24 नवंबर 1982 को जन्मे अमित मिश्रा आज 44 साल के हो गए हैं। सितंबर 2025 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया था। आइए उनके करियर के 10 बड़े रिकॉर्ड और उपलब्धियों के बारे में जानते हैं।
अमित मिश्रा के नाम आईपीएल का सबसे खास रिकॉर्ड दर्ज है। वह इस टूर्नामेंट में तीन हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने पहली हैट्रिक 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए, दूसरी 2011 में डेक्कन चार्जर्स के लिए और तीसरी 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ली। तीन अलग-अलग टीमों के लिए यह उपलब्धि हासिल करना उनके शानदार प्रदर्शन को दिखाता है।
अमित मिश्रा ने 2008, 2011 और 2013 के IPL सीजन में हैट्रिक लेकर अपनी निरंतरता साबित की। टी20 क्रिकेट में लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट लेना आसान नहीं होता। इसके लिए गेंदबाज को सही लाइन-लेंथ के साथ बल्लेबाजों की कमजोरी भी समझनी पड़ती है। यही वजह है कि उनका यह रिकॉर्ड आज भी बेहद खास है।
अमित मिश्रा आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वालें गेंदबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। उन्होंने 162 मैचों में 174 विकेट हासिल किए। उनका गेंदबाजी औसत 23.82 और इकोनॉमी रेट 7.37 रहा। उन्होंने कई सीजन में अपनी टीम के लिए अहम मौकों पर विकेट निकाले। इस प्रदर्शन के दम पर वह आईपीएल के सफल स्पिन गेंदबाजों में शामिल हुए।
अमित मिश्रा का आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 17 रन देकर पांच विकेट है। यह दिखाता है कि वह सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं थे, बल्कि मैच का रुख बदलने की क्षमता भी रखते थे। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती थी, वह अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश करते थे।
अमित मिश्रा ने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व किया। अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए भी उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने 2008 से 2024 तक आईपीएल में अपनी मौजूदगी बनाए रखी।
LSG के लिए उन्होंने 2022 और 2024 सीजन को मिलाकर कुल 8 मैच खेले और कुल 8 विकेट लिए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2007-08 से 2009-10 तक और फिर 2015-2021 तक फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 99 मैच खेले और कुल 106 विकेट लिए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2013 और 2014 में कुल 27 मैच खेले और कुल 28 विकेट लिए। डेक्कन चार्जर्स के लिए 2011 और 2012 में कुल 28 मैच खेले और कुल 32 विकेट चटकाए।
अमित मिश्रा ने साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली टेस्ट से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट की पहली पारी में पांच विकेट लेकर सबका ध्यान खींचा। इस शानदार शुरुआत ने उन्हें भारतीय टीम में अपनी जगह मजबूत करने का मौका दिया।
अमित मिश्रा ने वनडे क्रिकेट में भी अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 48 रन देकर छह विकेट है। उन्होंने यह कमाल 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था। उनकी इस गेंदबाजी ने भारतीय टीम को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
2013 में जिम्बाब्वे दौरे पर अमित मिश्रा ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 18 विकेट हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी खूब तारीफ हुई। उन्होंने सीरीज में लगातार विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजी को मजबूती दी। यह प्रदर्शन उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।
2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी अमित मिश्रा ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने पांच मैचों में 15 विकेट हासिल किए। विशाखापत्तनम में खेले गए निर्णायक मुकाबले में उन्होंने 18 रन देकर पांच विकेट लिए। भारत ने यह मैच जीतकर सीरीज 3-2 से अपने नाम की और अमित मिश्रा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
अमित मिश्रा ने भारतीय टीम के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20I मैच खेले। तीनों प्रारूपों को मिलाकर उनके नाम 156 विकेट दर्ज हैं। टेस्ट में उन्होंने 76, वनडे में 64 और टी20I क्रिकेट में 16 विकेट हासिल किए। उन्होंने सितंबर 2025 में क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया।
अमित मिश्रा का करियर कई शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है, लेकिन आईपीएल में तीन हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड उनकी सबसे बड़ी पहचान है। आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में हर टीम के पास दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं। ऐसे में एक ही गेंदबाज का तीन अलग-अलग सीजन में तीन बार हैट्रिक लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित मिश्रा ने अपनी मेहनत, अनुभव और शानदार गेंदबाजी से आईपीएल इतिहास में ऐसी छाप छोड़ी है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
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