Happy Birthday Amit Mishra: भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे गेंदबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी फिरकी से दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया। इस सूची में अमित मिश्रा का नाम भी बेहद खास है। लेग स्पिन, गुगली और सटीक लाइन-लेंथ के लिए मशहूर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार उपलब्धियां हासिल कीं। खासकर आईपीएल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 24 नवंबर 1982 को जन्मे अमित मिश्रा आज 44 साल के हो गए हैं। सितंबर 2025 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया था। आइए उनके करियर के 10 बड़े रिकॉर्ड और उपलब्धियों के बारे में जानते हैं।