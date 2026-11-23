South Africa vs Bangladesh, 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वांडरर्स के मैदान पर 400 रन बनाकर इतिहास रचने के महज एक सप्ताह बाद बांग्लादेश ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सोमवार को सेंचुरियन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश की पूरी टीम महज 91 रन पर ऑलआउट हो गई।