Wellington Test IND vs NZ 2026: वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ हो गया। दूसरी पारी में टीम इंडिया के गेंदबाज न्यूजीलैंड को आउट नहीं कर सके। इस ड्रॉ की वजह से भारतीय टीम को 4 अंक मिले और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की उम्मीदें भी धुंधली हो गईं। टीम इंडिया अगर इस मैच को जीत जाती, तो उसे 12 अंक मिलते और फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें और बढ़ जातीं। इस मुकाबले के बाद गिल ने पिच की जमकर आलोचना की और बताया कि हर दिन पिच धीमी और सपाट होती गई। हालांकि, गिल से मैच शुरू होने से पहले ही बड़ी चूक हो गई, जिसकी कीमत टीम इंडिया को ड्रॉ से चुकानी पड़ी।