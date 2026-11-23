India A vs UAE, Rising Star Asia Cup 2026: राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल की तीन टीमें कंफर्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साथ श्रीलंका और बांग्लादेश ने अंतिम चार का टिकट कटा लिया है। अब बचे हुए एक स्थान के लिए भारत के साथ नेपाल और UAE की टीमें रेस में शामिल हैं। भारतीय टीम का आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला UAE से है, तो वहीं पाकिस्तान को नेपाल से खेलना है। पाकिस्तान इस ग्रुप से क्वालीफाई कर चुका है लेकिन वह टीम इंडिया का खेल खराब कर सकता है। चलिए जानते हैं कैसे...