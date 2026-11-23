IND vs NZ 2nd Test India WTC Final Scenario: वेलिंगटन टेस्‍ट में जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी भारतीय टीम को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है। इस मुकाबले में भारत को आखिरी दिन जीत के लिए 8 विकेट की दरकार थी, लेकिन भारतीय बल्‍लेबाज सिर्फ तीन विकेट ही ले पाए। फिर भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल ने भी विपक्षी टीम को ड्रॉ का ऑफर देने में जल्‍दी कर दी, जबकि 15 ओवर बाकी थे। इस मुकाबले के ड्रॉ होने के बाद अब टीम इंडिया पर वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। अगर, भारतीय टीम क्राइस्‍टचर्च में खेले जाने वाले दूसरे टेस्‍ट में हार जाती है, तो वह फाइनल से बाहर हो जाएगी। आइये आपको भी इसके पीछे का पूरा समीकरण बताते हैं।