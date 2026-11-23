Indian Cricketers Who Joined BJP: भारतीय क्रिकेट टीम और देश की राजनीति का रिश्ता काफी पुराना है। क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्के और विकेट लेने वाले कई खिलाड़ियों ने सियासत की पिच पर भी अपनी किस्मत अजमाई है। किसी ने बीजेपी का दामन थामा तो किसी ने सांसद, विधायक और मंत्री बनकर अपनी पहचान बनाई। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को पार्टी संगठन में जिम्मेदारी भी मिली है। हाल ही में बीजेपी ने युजवेंद्र चहल को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।