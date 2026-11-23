खरगे से मुलाक़ात करने वाले नेताओं ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस बैठक का मकसद शिकायत कराना नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर बेहतर तालमेल के लिए सुझाव देना था। एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, "सभी के पास इस बात को लेकर सुझाव हैं कि तालमेल कैसे बेहतर बनाया जाए और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि पार्टी के मामलों में सभी नेताओं से सलाह ली जाए। नेतृत्व को सभी से राय लेने का प्रयास करना चाहिए। AICC प्रमुख ने हमारी चिंताएं सुनीं और समय रहते समाधान निकालने का भरोसा दिया है।"