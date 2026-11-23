Agriculture News: देश के कई हिस्सों में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं फसलों की बुआई पर असर पड़ा है तो कहीं पैदावार घटने से किसान परेशान हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बासमती किसानों के लिए इस बार अच्छी खबर है। उन्हें न सिर्फ पिछले साल के मुकाबले ज्यादा धान मिल रहा है, बल्कि मंडियों में इसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। इससे किसानों की कमाई में भी बढ़ोतरी हुई है।