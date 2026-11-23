Gold Rate Global Crash: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेज गिरावट के बीच चीन द्वारा एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। चीन का केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहा है। अक्टूबर 2026 में चीन ने लगातार 24वें महीने सोने के भंडार में बढ़ोतरी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान चीन ने करीब 26 टन सोना खरीदा, जो कि अक्टूबर 2023 के बाद किसी एक महीने में की गई सबसे बड़ी खरीदारी है।