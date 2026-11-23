आइएमडी के अनुसार प्रशांत महासागर में सक्रिय बेहद मजबूत अल नीनो को मौसम के असामान्य मिजाज का प्रमुख कारण माना जा रहा है। समुद्र के बढ़ते तापमान का असर से भारत में ठंड के सामान्य पैटर्न में बदलाव सामने आया है। नवंबर 2024 में देश का औसत तापमान 1901 के बाद तीसरा सर्वाधिक रहा था। इसके अगले साल नवंबर 2025 में तापमान सामान्य से नीचे चला गया। इस बार नवंबर 2026 में फिर तापमान सामान्य से ऊपर है। नवंबर के मौसम में साल-दर-साल बड़े उतार-चढ़ाव की तस्वीर सामने आई है।