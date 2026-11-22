Chhattisgarh: करीबन डेढ़ माह से चली आ रही पटवारियों की राज्यव्यापी हड़ताल छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने 22 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिले आश्वासन के बाद स्थगित कर दी है। सीएम साय ने रायपुर में कहा कि आज सुबह पटवारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास आया था, और हमने उनके साथ बातचीत की। वे अपनी हड़ताल खत्म करने के लिए सहमत हो गए हैं।